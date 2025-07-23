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При каких условиях возможен четвертый раунд переговоров России и Украины
Автор:Редакция news.by
Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщил источник ТАСС.
"Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что главным итогом третьего раунда переговоров, прошедших 23 июля в Стамбуле, стала договоренность об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.