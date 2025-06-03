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При подрыве моста в Брянской области использована американская взрывчатка
При подрыве моста в Брянской области была использована американская взрывчатка. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".
Одна из бомб, заложенных на перегоне между двумя станциями в российском регионе, не сработала. Это позволило установить, что украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение.
Предварительно на той же основе собраны самодельные взрывные устройства, применявшиеся при совершении других терактов. Следствие не исключает, что на российской территории действовали сразу несколько групп диверсантов. В результате подрывов 7 человек погибли, еще 97 пострадали.