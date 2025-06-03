При подрыве моста в Брянской области использована американская взрывчатка

При подрыве моста в Брянской области была использована американская взрывчатка. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

Одна из бомб, заложенных на перегоне между двумя станциями в российском регионе, не сработала. Это позволило установить, что украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение.