В Гонконге при пожаре в высотках 36 человек погибли, 279 пропали без вести

Масштабная трагедия в Гонконге. Здесь загорелись леса на нескольких ремонтируемых жилых высотках. Огонь моментально охватил здания, пути к спасению были отрезаны. Эвакуировать удалось далеко не всех. Известно о гибели по меньшей мере 36 человек. 279 числятся пропавшими без вести.