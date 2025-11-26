3.70 BYN
В Гонконге при пожаре в высотках 36 человек погибли, 279 пропали без вести
Автор:Редакция news.by
Масштабная трагедия в Гонконге. Здесь загорелись леса на нескольких ремонтируемых жилых высотках. Огонь моментально охватил здания, пути к спасению были отрезаны. Эвакуировать удалось далеко не всех. Известно о гибели по меньшей мере 36 человек. 279 числятся пропавшими без вести.
Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования и призвал власти Гонконга приложить все усилия для спасения.
Генконсульство Беларуси в этом городе на связи с местной полицией. По последним данным, белорусов среди пострадавших и погибших нет. Мониторинг ситуации продолжается.