Прогресс в переговорах: США и Россия возобновляют военный диалог, Москва и Киев обменялись пленными

Прогресс в процессе украинского урегулирования явно наметился. Накануне США и Россия на переговорах в Абу-Даби договорились возобновить диалог между военными ведомствами двух стран на высоком уровне. А делегации Москвы и Киева в ходе консультаций пришли к соглашению обменять 314 военнопленных.

Обмен уже состоялся: борт с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, ночью с 5 на 6 февраля прибыл из Беларуси в российскую столицу.

"Это не описать, ни словами, ничем. Это надо пройти, понять самому. Но лучше там, где мы были, туда не попадать. А так, мы рады очень сильно, что о нас не забыла Россия и Министерство обороны. Долго ждали, конечно, но всему свое время", - рассказал военнослужащий Вооруженных сил России Александр Косникович.

"Надев форму военнослужащего Российской Федерации, я, конечно же, испытал чувство гордости. Огромное чувство гордости. Что помогало [в плену]? Факторов было очень много, которые как крупицы составляют одно единое целое", - отметил военнослужащий Вооруженных сил России Юрий Томов.