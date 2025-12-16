3.68 BYN
Прокуратура РФ оценит действия должностных лиц после нападения в школе в Одинцово
Прокуратура России оценит действия должностных лиц после нападения подростка в подмосковной школе в Одинцово.
Напомним, утром 16 декабря ученик распылил газовый баллончик в охранника и ударил его ножом, затем смертельно ранил 10-летнего мальчика. Пострадали еще два человека.
Нападавший - 15-летний девятиклассник этой школы. На преступление подросток надел футболку с надписью "ничьи жизни не важны". Сейчас Следственный комитет России выясняет его мотивы.
В социальных сетях пишут, что за несколько дней до нападения школьник отправил одноклассникам файл "Мой гнев" на 11 страниц, где написал о ненависти к обществу.
Предварительно объектом нападения была учительница математики, с которой у него не сложились отношения. Именно ее подросток искал по кабинетам. Также сообщается, что металлоискатель на входе в школу оказался выключен. Поэтому подросток смог пронести внутрь два ножа, перцовый баллончик, спички и самодельное взрывное устройство, которое обследовали саперы.