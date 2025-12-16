3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
В Подмосковье вооруженный ножом подросток напал на детей
Автор:Редакция news.by
Утром 16 декабря в полицию подмосковного Одинцова поступило сообщение о ЧП в одной из школ: учащийся ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ранил 10-летнего мальчика, тот скончался. Ранены еще два человека.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Уже известно, что нападавший - 15-летний девятиклассник этой школы. На преступление подросток надел футболку с надписью "Ничьи жизни не важны". Предположительно, он был приверженцем деструктивного молодежного течения.
Детей из школы эвакуировали, некоторые вышли из здания самостоятельно.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".