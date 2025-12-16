В Подмосковье вооруженный ножом подросток напал на детей

Утром 16 декабря в полицию подмосковного Одинцова поступило сообщение о ЧП в одной из школ: учащийся ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ранил 10-летнего мальчика, тот скончался. Ранены еще два человека.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Уже известно, что нападавший - 15-летний девятиклассник этой школы. На преступление подросток надел футболку с надписью "Ничьи жизни не важны". Предположительно, он был приверженцем деструктивного молодежного течения.