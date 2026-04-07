Протестующие фермеры подожгли шины и тюки сена недалеко от Парижа

Французские фермеры подожгли шины и тюки сена недалеко от Парижа в знак протеста против резкого роста цен на топливо, удорожания удобрений и растущего давления на сельскохозяйственный сектор. Этот костер они назвали символом умирающей профессии.

"Цель протеста в том, чтобы выразить наш гнев из-за растущей стоимости топлива и удобрений, при этом цены на зерновые вообще не сдвинулись с места. Например, в 2016 году цена на горючее составляла 55 центов за литр, а сейчас она около 1 евро 64 цента и это без учета налога", - высказался один из протестующих фермеров.