3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Протестующие в Ирландии парализовали страну
Автор:Редакция news.by
В Ирландии четвертый день проходят топливные протесты. Фермеры и водители грузовиков перекрывают ключевые трассы страны и главные улицы городов, порты, топливные склады и даже НПЗ, парализуя доставку топлива, транспорт и скорую по всей стране. Примерно 64 % автобусов в Дублине либо стоят, либо отменены.
Протестующие призывают правительство оказать дополнительную помощь в снижении стоимости топлива. Однако оно идти на уступки не спешит. Вместо этого власти официально задействовали армию вместе с полицией для разблокировки дорог и эвакуации техники, назвав действия протестующих "преступным ударом по экономике".