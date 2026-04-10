Протестующие в Ирландии парализовали страну

В Ирландии четвертый день проходят топливные протесты. Фермеры и водители грузовиков перекрывают ключевые трассы страны и главные улицы городов, порты, топливные склады и даже НПЗ, парализуя доставку топлива, транспорт и скорую по всей стране. Примерно 64 % автобусов в Дублине либо стоят, либо отменены.