Против французского правительства выдвинуто два вотума недоверия

Очередная волна политической турбулентности в Пятой Республике. Накануне ведущие оппозиционные партии Франции выдвинули два предложения о вотумах недоверия правительству премьера Лекорню.

Причина инициативы кроется в несогласии с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года. Однако, несмотря на усилия французской оппозиции по устранению кабмина от власти, оба вотума недоверия отклонены парламентом: необходимое большинство не было достигнуто.

вотум недоверияФранция