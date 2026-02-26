3.75 BYN
Против французского правительства выдвинуто два вотума недоверия
Автор:Редакция news.by
Очередная волна политической турбулентности в Пятой Республике. Накануне ведущие оппозиционные партии Франции выдвинули два предложения о вотумах недоверия правительству премьера Лекорню.
Причина инициативы кроется в несогласии с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года. Однако, несмотря на усилия французской оппозиции по устранению кабмина от власти, оба вотума недоверия отклонены парламентом: необходимое большинство не было достигнуто.