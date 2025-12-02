Путин: Москва не собирается воевать с Европой

Внимание всего мира приковано к предстоящим переговорам в Кремле. В ближайшее время Владимир Путин примет спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Основной темой будет урегулирование конфликта в Украине.

Неизменную позицию Москвы за несколько часов до встречи в очередной раз озвучил российский лидер. Так, по словам Путина, Россия действует хирургически в Украине, это "не война". Но в случае нападения Европы будет иначе, добавил он. И подчеркнул, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, то Россия готова прямо сейчас.