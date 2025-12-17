Путин: "Орешник" заступит на боевое дежурство до конца года

"Орешник" заступит на боевое дежурство до конца года. Это заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что стратегические ядерные силы России будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Также российский лидер сообщил, что Москва будет активно развивать военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами.

Владимир Путин, Президент России:

"До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом году в ноябре впервые было проведено ее боевое применение".

Напомним, впервые об "Орешнике" стало известно в ноябре 2024 года, а уже в ноябре 25-го - Владимир Путин объявил о запуске серийного производства.