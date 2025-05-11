Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких условий 15 мая в Турции

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий 15 мая в Турции. Об этом он заявил журналистам в ночь на 11 мая, пишет БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня, которые саботировались украинской стороной, и никогда не отказывалась от диалога с Киевом. "Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - заявил президент России.

Он также напомнил: "В результате этих переговоров (в 2022 году. – Прим. ред.) был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы. Но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину".

"Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине", - сообщил российский лидер.

Владимир Путин не исключил, что в ходе переговоров удастся договориться о новых реальных перемириях, которые будут соблюдаться обеими сторонами. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня - причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" - подчеркнул Владимир Путин

"Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов", - заявил он.