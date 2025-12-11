Пытавшийся убить Миндича получил оружие в Посольстве Украины в Израиле

Человек, который пытался убить Миндича, получил оружие в Посольстве Украины в Израиле, заявил в суде украинский олигарх Коломойский.

Он подчеркнул, что один из задержанных нападавших признался в получении пистолета Макарова с глушителем именно в дипломатическом учреждении. По словам бизнесмена, украинцы сначала пришли туда по вопросам документов, а затем были завербованы и получили задачу устранить "кошелек Зеленского" - Миндича.