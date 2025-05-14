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Работники завода Ford в Кёльне впервые за 100 лет устроили забастовку
Впервые почти за 100 лет на автозаводе Ford в Кёльне гремит забастовка. Рабочие недовольны тем, что руководство решило не только на них сэкономить, но и уволить часть сотрудников (это около 3 тыс. из имеющихся 11 тыс.)
Из-за протеста завод полностью остановился. Стачка продлится до утра 15 мая.
События на заводе Ford в Кёльне - часть кризиса автомобильной отрасли Германии. С финансовыми трудностями сталкиваются и Audi, и BMW, и Volkswagen.