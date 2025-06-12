Раздражали звуки: в Тверской области мужчина стрелял по подросткам

Сотрудники полиции задержали жителя Тверской области за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки. В результате мужчина ранил девушку. Причиной стало недовольство звуками мототехники, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

"В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья "проучить" досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением легкого", - сообщается в Telegram-канале тверской полиции.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 июня вечером. Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки, поэтому он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по ним.