3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Рекордный снегопад и буран обрушились на регионы России
Автор:Редакция news.by
Несмотря на апрель, в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество снега - до 27 см. Зимний пейзаж в городе появился в результате трехдневной метели.
В пригороде из-за снегопада обвалился мост, а в ближайших регионах образовались многокилометровые пробки.
В Забайкалье водителям пришлось ночевать в машинах, а с дорог эвакуировали 250 замерзающих человек. Буран также накрыл Чувашию и Мордовию, до некоторых сел не добраться.
На очереди у метели - Урал, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Кстати, в Беларуси также ожидаются заморозки и мокрый снег.