Рекордный снегопад и буран обрушились на регионы России

Несмотря на апрель, в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество снега - до 27 см. Зимний пейзаж в городе появился в результате трехдневной метели.

В пригороде из-за снегопада обвалился мост, а в ближайших регионах образовались многокилометровые пробки.

В Забайкалье водителям пришлось ночевать в машинах, а с дорог эвакуировали 250 замерзающих человек. Буран также накрыл Чувашию и Мордовию, до некоторых сел не добраться.

На очереди у метели - Урал, Подмосковье и Санкт-Петербург.