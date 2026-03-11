Reuters: Израиль заключил контракт с Boeing на поставку 5 тыс. авиабомб

Израиль заключил контракт с американской корпорацией "Боинг" на поставку 5 тысяч высокоточных авиационных бомб, пишет Reuters. Стоимость сделки - почти 290 млн долларов.

Речь идет о малогабаритных управляемых боеприпасах воздушного базирования, которые могут запускаться с боевых самолетов и поражать цели на расстоянии более 64 километров.

Поставки по новому контракту начнутся не ранее чем через 36 месяцев.