Reuters: Россия и Америка обсудили контроль над ядерными вооружениями
Автор:Редакция news.by
В Женеве состоялась встреча американской и российской делегаций, где обсуждалась возможность заключения потенциального многостороннего договора о контроле над ядерными вооружениями.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа. А сегодня американские представители намерены встретиться с делегацией Китая. Ранее США уже провели двусторонние переговоры с двумя другими членами Совбеза ООН - Великобританией и Францией.
Напомним, 5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Отметим, это был последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия.