Reuters: встреча Украины, России и США в Абу-Даби, скорее всего, не состоится

Запланированная на 1 февраля встреча Украины, России и США в Абу-Даби, скорее всего, не состоится. Об этом пишет Reuters.

По данным источников агентства, Зеленский заявил, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе.

А накануне в Майями состоялась встреча спецпредставителя российского президента Дмитриева со спецпосланником Трампа Уиткоффом. Оба назвали встречу продуктивной и конструктивной.