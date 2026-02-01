3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Reuters: встреча Украины, России и США в Абу-Даби, скорее всего, не состоится
Запланированная на 1 февраля встреча Украины, России и США в Абу-Даби, скорее всего, не состоится. Об этом пишет Reuters.
По данным источников агентства, Зеленский заявил, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе.
А накануне в Майями состоялась встреча спецпредставителя российского президента Дмитриева со спецпосланником Трампа Уиткоффом. Оба назвали встречу продуктивной и конструктивной.
Между тем Уитакер, постпред США при НАТО, заявил: заключение мирного соглашения по украинскому кризису станет лишь начальным этапом масштабного процесса. Уитакер указал на сложность документа, поскольку он охватывает широкий спектр важных вопросов и их решение потребует значительного количества времени и ресурсов.