Режим ЧС в 25 штатах: мощная снежная буря охватила значительную часть территории США
Автор:Редакция news.by
Уже 30 человек стали жертвами снежного шторма в США. В Техасе и регионах Среднего Запада стоят 40-градусные морозы. В двух десятках штатов выпало в среднем около 30 см снега, из-за этого прекращаются занятия в школах в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Впрочем, в Большом яблоке даже из стихийного бедствия умудрились сделать шоу: здесь на улицах продолжает концертировать знаменитый Голый Ковбой.
Общее число отмененных и перенесенных авиарейсов превысило 10 тыс. Сотни тысяч домохозяйств уже несколько дней остаются без света. В 25 штатах введен режим ЧС.