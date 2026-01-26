Режим ЧС в 25 штатах: мощная снежная буря охватила значительную часть территории США

Уже 30 человек стали жертвами снежного шторма в США. В Техасе и регионах Среднего Запада стоят 40-градусные морозы. В двух десятках штатов выпало в среднем около 30 см снега, из-за этого прекращаются занятия в школах в Нью-Йорке и Вашингтоне.