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Результаты опроса: большинство жителей Польши против отправки войск в Украину
Подавляющее большинство жителей Польши выступает решительно против отправки польских войск в Украину. Об этом свидетельствуют данные исследования United Surveys, пишет РИА Новости.
"Нет" на вопрос, следует ли Польше направлять войска в Украину, ответили 86,5 % участников исследования, 58,5 % респондентов категорически против такого решения, 28 % дали ответ "вероятно, нет".
Ответ "определенно да" выбрали только 0,8 % опрошенных, "скорее да" - 7,6 %. 5,1 % не смогли выразить свое мнение на этот счет.
"Среди голосующих за правящую коалицию ("Гражданская коалиция", "Левые", "Третий путь") преобладает негативная позиция - 80 % опрошенных против отправки польских солдат в Украину", - отметили авторы исследования.
В случае сторонников оппозиции (партий "Право и справедливость" и "Конфедерация") 95 % выступают против отправки польских войск в Украину.
Опрос проводился 21–24 февраля 2025 года с использованием метода CATI и CAWI (компьютерное и телефонное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.