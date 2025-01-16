Росен Желязков стал новым премьером Болгарии

Росен Желязков избран премьер-министром Болгарии. Он является депутатом Народного собрания, представляющим коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), пишет ТАСС.

За Желязкова проголосовали 125 депутатов, представляющие ГЕРБ - СДС, коалицию "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", партию "Есть такой народ" и коалицию "Демократия, права и свободы - ДПС". Против выступили 114 депутатов, воздержавшихся не было. Такую же поддержку депутаты выразили и новым 19 министрам.

После голосования правительство в полном составе было приведено к присяге и в ближайшие часы возьмет на себя все властные полномочия.

Во время дебатов и голосования в зале присутствовали президент Румен Радев, патриарх Болгарский и митрополит Софийский Даниил, представители дипломатического корпуса и многочисленные гости. Глава государства приветствовал выбор нового правительства и пожелал ему успешной работы. "Болгария нуждалась в правительстве, в устойчивом большинстве, которое будет отстаивать национальные интересы. Это правительство появилось, чтобы положить конец политическому кризису и бесконечным выборам, желаю ему успеха в управлении страной", - сказал Радев.

Правительство под ударом

Процедуре голосования предшествовали двухчасовые разгоряченные дебаты. Наиболее остро в адрес нового правящего большинства высказались представители политических партий "Возрождение" и "Меч".

Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов раскритиковал программу совместного управления новой коалиции, обвинив представителей партии "Есть такой народ" и социалистов в предательстве интересов избирателей. "Это правительство - очередной колониальный кабинет, оно не может гарантировать ни национального суверенитета, ни развития. Оно расширит кризис доверия к власти", - сказал Костадинов. Он уверен, что "долго новое правительство не проработает".

Символом коррупции назвал ведущую в новом правительстве партию ГЕРБ лидер "Меч" Радостин Василев, подчеркнув, что "оно не способно к проведению необходимых реформ".

Представители коалиции партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" обещали стать конструктивной оппозицией.

Сторонники нового правительства подчеркивали острую необходимость выхода из политического кризиса, в котором находится страна из-за отсутствия стабильного управления и постоянных досрочных выборов, подчеркивали, что согласились войти в состав правящего большинства, руководствуясь интересами страны, и готовы работать в интересах общества.

Новое правительство

В новое болгарское правительство вошли три вице-премьера - по одному от каждого политического объединения, поддержавшего кабмин, и 19 министров - 11 от ГЕРБ - СДС, по четыре от "БСП - Объединенные левые" и партии "Есть такой народ".

Вице-премьером и министром инноваций и роста стал Томислав Дончев, вице-премьером - Атанас Зафиров, вице-премьером и министром транспорта и сообщений стал Гроздан Караджов.

Министром финансов избрана Теменужка Петкова, главой МВД - Даниел Митов, министром иностранных дел - Георг Георгиев, министром обороны - Атанас Запрянов, министром охраны окружающей среды и водных ресурсов - Манол Генов, министром энергетики - Жечо Станков, министром регионального развития и благоустройства - Иван Иванов, министром сельского хозяйства и продовольствия - Георги Тахов, министром образования и науки - Красимир Вылчев, министром культуры - Мариан Бачев, министром экономики и индустрии - Петар Дилов, министром труда и социальной политики - Борислав Гуцанов, министром юстиции - Георги Георгиев, министром здравоохранения - Силви Петров, министром туризма - Мирослав Боршош, министром электронного управления - Валентин Мундров, министром по делам молодежи и спорта - Иван Пешев.

По мнению экспертов, новое правительство Болгарии будет отстаивать евро-атлантические ценности и приоритеты, хотя, возможно, не так категорично, как ранее, а ориентируясь на национальные интересы страны, что отмечено в программе совместного управления.