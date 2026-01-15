Россия в ООН высказала американцам претензии по поводу давления на Иран

США отказались от нанесения ударов по Ирану - об этом информируют СМИ как об успехе арабской дипломатии в лице представителей Омана, Катара и ряда других сведений. По другим данным, отговорил Трампа от новой иранской авантюры премьер Израиля Нетаньяху: его страна в настоящий момент не готова парировать ракетные удары, которые неизбежно нанесет по объектам ЦАХАЛ Иран.

Тем не менее, опасность атаки американцев на Исламскую Республику сохраняется: в регион перебрасываются корабли авианесущей группы из Южно-Китайского моря, готовы также подняться в воздух бомбардировщики с европейских и ближневосточных баз. Конфликт вокруг Ирана стал предметом рассмотрения на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"С конца декабря весь мир наблюдает за тем, как Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что "помощь уже в пути". Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. "обеспокоенности" внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану. Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, - не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана, в подаче Вашингтона, не "одумаются", то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима". Настоятельно призываем "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями".

Совет Безопасности, где Соединенные Штаты обладают правом вето на принятие любой резолюции, превратился фактически в площадку для обмена декларациями: так или иначе, возможное нападение на Иран не пользуется в мире популярностью.