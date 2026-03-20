Рост цен на топливо провоцирует панику в мире

Рост цен на горючее провоцирует панику: в Таиланде народ выстраивается за бензином с канистрами и очереди вытягиваются на сотни метров.

В Египте вводятся ограничения на потребление электроэнергии. С конца марта сокращается время работы торговых центров, магазинов и ресторанов.

Правительства Европы вводят меры для защиты потребителей - Словакия снижает цены на бензин для местных автовладельцев, а вот иностранцы станут платить на заправках существенно дороже. Правда, словакам запрещено наполнять более одной канистры и заправляться на сумму больше чем 400 евро.

Субсидии на горючее вводят Италия и Австрия за счет снижения акцизов. А вот немцы, напротив, близки к бунту: горючее и без того самое дорогое в Европе. Однако власти рост цен ограничивать не намерены: увеличивают "зеленую" составляющую - экологический сбор растет пропорционально оптовой цене на бензин и дизель.

