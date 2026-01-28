Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рубио: Соглашение о прекращении огня между Украиной и РФ находится на заключительном этапе

Госсекретарь Соединенных Штатов Рубио заявил, что соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией находится на этапе заключительного согласования. Урегулированы практически все спорные вопросы, за исключением одного: определяются зоны контроля на Донбассе.

Уже 1 февраля состоится встреча для разрешения этой проблемы: в Абу-Даби прибудут делегации России и Украины, где они проведут переговоры в двустороннем формате.

Рубио также отметил, что в гарантиях безопасности, предоставления которых требует Киев, велика должна быть роль европейцев и НАТО в частности. Соединенные Штаты полагают, что альянс сохранит свой нынешний функционал, если его члены начнут тратиться на равных с Вашингтоном.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Наши партнеры-единомышленники должны обладать необходимыми возможностями защищать себя. Проблема заключается в ослаблении обороноспособности Европы - они забрали себе огромную часть средств, предназначенных на обеспечение военных нужд. Это богатые страны, и благодаря альянсу НАТО у них появилась возможность тратить значительную часть своих доходов на социальные программы, а не на оборону. Теперь эта тенденция начнет меняться!"

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио считает, что ни украинская проблема, ни гренландская не рассорят Европу со Штатами. Между тем накануне еврокомиссар Каллас заявила, что характер взаимоотношений США и ЕС изменился: Европа больше не является американским приоритетом, и Брюссель намерен исходить из этого при выстраивании взаимоотношений.

Украина Россия США

Европа Марко Рубио переговоры Россия-Украина НАТО Абу-Даби