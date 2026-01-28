Рубио: Соглашение о прекращении огня между Украиной и РФ находится на заключительном этапе

Госсекретарь Соединенных Штатов Рубио заявил, что соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией находится на этапе заключительного согласования. Урегулированы практически все спорные вопросы, за исключением одного: определяются зоны контроля на Донбассе.

Уже 1 февраля состоится встреча для разрешения этой проблемы: в Абу-Даби прибудут делегации России и Украины, где они проведут переговоры в двустороннем формате.

Рубио также отметил, что в гарантиях безопасности, предоставления которых требует Киев, велика должна быть роль европейцев и НАТО в частности. Соединенные Штаты полагают, что альянс сохранит свой нынешний функционал, если его члены начнут тратиться на равных с Вашингтоном.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Наши партнеры-единомышленники должны обладать необходимыми возможностями защищать себя. Проблема заключается в ослаблении обороноспособности Европы - они забрали себе огромную часть средств, предназначенных на обеспечение военных нужд. Это богатые страны, и благодаря альянсу НАТО у них появилась возможность тратить значительную часть своих доходов на социальные программы, а не на оборону. Теперь эта тенденция начнет меняться!"

