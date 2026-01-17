"Руки прочь": в Дании проходят масштабные протесты

Масштабные акции протеста сотрясают Данию. В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене тысячи протестующих выступают против претензий Дональда Трампа на Гренландию. В руках плакаты с лозунгами "Руки прочь!" и "Солидарность!"

Тысячи жителей Гренландии в субботу, 18 января, прошли маршем по снегу и льду, чтобы выразить протест против политики США в отношении острова. Они несли плакаты, размахивали национальными флагами и скандировали "Гренландия не продается", об этом пишет агентство Associated Press.