"Руки прочь": в Дании проходят масштабные протесты
Масштабные акции протеста сотрясают Данию. В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене тысячи протестующих выступают против претензий Дональда Трампа на Гренландию. В руках плакаты с лозунгами "Руки прочь!" и "Солидарность!"
Тысячи жителей Гренландии в субботу, 18 января, прошли маршем по снегу и льду, чтобы выразить протест против политики США в отношении острова. Они несли плакаты, размахивали национальными флагами и скандировали "Гренландия не продается", об этом пишет агентство Associated Press.
Штаты тоже "штормит". Сотни демонстрантов вновь собрались в центре Миннеаполиса возле здания мэрии. На демонстрацию против действий американской иммиграционной службы некоторые митингующие пришли с огнестрельным оружием. По сообщениям местных СМИ, протестующие прогнали из центра города небольшую группу правых активистов - сторонников организации, бросая в них воздушные шары с водой, которые стали опасным оружием при минусовой температуре. Во время столкновения никто не пострадал.