3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Румыны выразили недовольство правительством
Недовольными криками встретили премьер-министра Румынии Илие Боложана на параде в Национальный день страны. "Возвращайся домой", - кричала толпа в Бухаресте.
Возмущенные возгласы не смогли заглушить даже звуки оркестра. Жители недовольны проведением правительством Илие Боложана ряда жестких экономических реформ. Политика также обвиняют в отсутствии диалога с населением. Не одобряют премьера и в парламенте - одна из фракций в ближайшие дни собирается внести предложение о вотуме недоверия правительству Боложана. По их мнению, правительство Румынии потерпело провал в защите фундаментальных интересов граждан. Речь идет о сокращении сотрудников в службах социальной помощи, повышении налогов и о реформах, связанных с системами здравоохранения и образования.
Фото: РИА Новости