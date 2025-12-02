Румыны выразили недовольство правительством

Возмущенные возгласы не смогли заглушить даже звуки оркестра. Жители недовольны проведением правительством Илие Боложана ряда жестких экономических реформ. Политика также обвиняют в отсутствии диалога с населением. Не одобряют премьера и в парламенте - одна из фракций в ближайшие дни собирается внести предложение о вотуме недоверия правительству Боложана. По их мнению, правительство Румынии потерпело провал в защите фундаментальных интересов граждан. Речь идет о сокращении сотрудников в службах социальной помощи, повышении налогов и о реформах, связанных с системами здравоохранения и образования.