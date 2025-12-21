3.66 BYN
Рютте заявил о готовности НАТО отправить войска в Украину
Автор:Редакция news.by
НАТО продолжает угрожать Москве. Как сообщает немецкая газета Bild, генсек альянса Рютте заявил о готовности стран Европы направить в Украину войска в случае нарушения Россией мирного соглашения, которое еще даже не достигнуто.
По его словам, готовность изъявили несколько европейских стран. Однако в данный момент ведется работа по определению точной структуры "коалиции желающих". Как добавил Рютте, необходимо решить, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море, в воздухе.