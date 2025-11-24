Саммит восточного фланга ЕС: 16 декабря в Хельсинки состоится встреча 7 европейских лидеров

В Хельсинки планируется первый саммит восточного фланга. По словам премьер-министра Финляндии, встреча будет посвящена вопросам безопасности и укреплению обороноспособности Европы. Особое внимание планируют уделить участкам, граничащим с Россией.

Финский премьер пригласил лидеров семи европейских стран, в их числе президенты Литвы и Румынии, премьеры Польши, Эстонии, Латвии, Швеции и Болгарии.