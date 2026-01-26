3.74 BYN
Сбой в системе Leonardo спровоцировал очереди в аэропортах российской столицы
Автор:Редакция news.by
Аэропорты российской столицы столкнулись со сбоем в системе регистрации пассажиров Leonardo. Нарушение работы привело к огромным очередям на стойках регистрации. Авиакомпании даже вынуждены были перенести ряд рейсов. По последним данным, сбой удалось ликвидировать как минимум в нескольких аэропортах, в частности, в Пулково.
Проблемы наблюдались и у авиакомпании "Белавиа". Временно были недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов. В настоящее время работоспособность системы бронирования в "Белавиа" восстановлена.