Сбой в системе Leonardo спровоцировал очереди в аэропортах российской столицы

Аэропорты российской столицы столкнулись со сбоем в системе регистрации пассажиров Leonardo. Нарушение работы привело к огромным очередям на стойках регистрации. Авиакомпании даже вынуждены были перенести ряд рейсов. По последним данным, сбой удалось ликвидировать как минимум в нескольких аэропортах, в частности, в Пулково.