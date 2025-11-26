3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Сенат Франции одобрил законопроект о соцбюджете на 2026 год
Автор:Редакция news.by
Сенат Франции утвердил социальный бюджет на 2026 год, включая скандальную пенсионную реформу. В документе закреплено повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа.
Вместе с тем, согласован дефицит бюджета почти в 18 млрд евро, также отклонена поправка, предусматривающая индексацию пенсий и соцвыплат. Дополнительно сенаторы увеличили норму рабочих часов в год.
Теперь проект направлен в совместный комитет, где депутаты и сенаторы должны выработать единую версию для финального голосования.