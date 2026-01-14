Сенат США пытается остановить Белый дом в аннексии Гренландии

Сенаторы США представили законопроект, который запретит армии и дипломатам страны использовать деньги Конгресса для оккупации или аннексии территорий союзников по НАТО. Речь, в том числе, о Гренландии.

В Конгрессе опасаются: если не установить четкие ограничения, угрозы в адрес острова могут перерасти в реальные шаги.

Дискуссия вокруг Гренландии усилила напряжение между США и европейскими столицами, которые требуют уважать суверенитет Дании. В Европе считают, что аннексия острова Штатами разрушит систему международной безопасности.