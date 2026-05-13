Сербия впервые проводит совместные военные учения со странами НАТО

Сербия впервые в истории проводит совместные военные учения со странами НАТО.

Как сообщило Министерство обороны республики, в мероприятии принимают участие около 600 солдат и офицеров сербской армии, а также военнослужащие Италии, Румынии и Турции.

Кроме того, в учениях задействованы военные планировщики и наблюдатели из Сербии и восьми стран НАТО, включая Великобританию, Германию и США.