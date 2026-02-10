Северная Европа столкнулась с рекордной стоимостью электроэнергии

Цены на электроэнергию в Северной Европе выросли до самого высокого уровня с начала энергетического кризиса в конце 2022 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Причиной, в частности, стало увеличение спроса из-за холодов и невозможности компенсировать поставки ветроэнергетикой. Так, цены на бирже Nord Pool подскочили почти на 7 % - до 158 евро за мегаватт-час. При этом уровень выработки электроэнергии с помощью ветра составляет примерно 30 %.