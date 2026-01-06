Северную часть Франции охватил снежный циклон, вызвавший рекордные пробки в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.

Общая протяженность затора превысила 1 тыс. км. Были отменены 15 % всех авиарейсов. В 26 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

С обильными снегопадами столкнулась и Польша. Сильный снег, ветер и гололед парализовали железнодорожное сообщение во многих регионах страны. Поезда отменяются, задержки составляют более 3 часов. Проблемы затрагивают региональное, дальнее и международное сообщение.