3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Северную часть Франции охватил снежный циклон
Автор:Редакция news.by
Северную часть Франции охватил снежный циклон, вызвавший рекордные пробки в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.
Общая протяженность затора превысила 1 тыс. км. Были отменены 15 % всех авиарейсов. В 26 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.
С обильными снегопадами столкнулась и Польша. Сильный снег, ветер и гололед парализовали железнодорожное сообщение во многих регионах страны. Поезда отменяются, задержки составляют более 3 часов. Проблемы затрагивают региональное, дальнее и международное сообщение.