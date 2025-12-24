Сейм Литвы расширил полномочия разведки

Литовский Сейм расширил полномочия разведки. Теперь спецслужбы получили право собирать данные, вести слежку без санкции суда, использовать взрывчатые вещества и снимать отпечатки без ведома людей.

Министр обороны страны заявил, что поправки укрепляют возможности разведки действовать эффективно и при этом сохраняют правовой контроль.