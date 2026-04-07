Шантаж или действия - в Польше обсуждают выход из ЕС
В Польше вновь начали обсуждать тему выхода из Евросоюза. Последуют ли за разговорами действия и почему Варшава снова взялась за шантаж?
Подробности в авторской рубрике - "Таблица Менделевой".
Польша может выйти из ЕС
Варшава снова ищет врага. Это уже местная традиция: придумать угрозу, раздуть ее до размеров национальной катастрофы, а затем с пафосом объявить о спасении страны. Теперь в роли новой опасности - Polexit. Польский премьер бьет тревогу: страну хотят оторвать от грантов. Туск даже начал указывать пальцем на тех, кто, по его мнению, тянет Польшу на выход из ЕС.
Так называемому "покровителю" уже доставалось от Туска и накануне. Дело в том, что еще в январе Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 млрд евро в рамках программы ЕС по закупкам вооружения SAFE. По сути, она является механизмом выдачи низкопроцентных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий. Закон, который дает право правительству реализовать эту кредитную программу, принял польский парламент. А вот Навроцкий наложил вето.
Туск придумал "страшилку", которой теперь запугивает избирателей. Polexit уже был на стадии активного обсуждения в 2021-м, но дальше громких речей дело не зашло, как и в июне 2024-го. Сейчас Варшава хлопнуть дверью тоже не сможет. Причин сразу несколько. Как минимум, потому что слишком сильно зависит от европейского рынка: около 80 % экспорта идет в страны ЕС. А еще Варшава в числе крупнейших получателей бюджетных средств союза. С 2004 года по разным программам Польша получила субсидий на более чем 240 млрд евро. А потому возвращение "Полексита" в новостные сводки сегодня - это шантаж и попытка выторговать более выгодные условия. Поводом для очередного витка напряжения стала ETS, которую в стране все громче называют финансовой удавкой. Партия "Право и Справедливость" намерена внести законопроект об отмене системы торговли квотами на выбросы CO₂.
Для Брюсселя ETS - золотая жила, для Польши - хроническая рана. Страна, где миллионы домов продолжают отапливаться углем, вынуждена платить миллиарды за выбросы, которые в ее нынешней энергетической модели неизбежны. И вот тут возникает парадокс. Варшава одновременно говорит, что "Полексит" - страшная угроза, и что ETS - непосильное бремя. Но одно без другого не работает: чтобы остаться в ЕС, нужно платить. Не хочешь - попросят на выход. Впрочем, по данным опросов, каждый четвертый поляк решение о выходе из ЕС поддержит.