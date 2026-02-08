3.73 BYN
Шествие в Пакистане: сотни человек вышли на марш осуждения теракта
Автор:Редакция news.by
Сотни людей вышли на марш в пакистанском Равалпинди, чтобы осудить террористический акт в мечети Исламабада.
Напомним, в результате теракта 6 февраля погиб 31 человек. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Накануне пакистанские власти заявили, что они уже арестовали четверых подозреваемых, включая предполагаемого организатора и трех пособников.
Организация Объединенных Наций и ряд стран, включая ОАЭ, Иорданию, Россию и Соединенные Штаты, осудили этот инцидент и выразили соболезнования семьям погибших.