Шествие в Пакистане: сотни человек вышли на марш осуждения теракта

Сотни людей вышли на марш в пакистанском Равалпинди, чтобы осудить террористический акт в мечети Исламабада.



Напомним, в результате теракта 6 февраля погиб 31 человек. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Накануне пакистанские власти заявили, что они уже арестовали четверых подозреваемых, включая предполагаемого организатора и трех пособников.



Организация Объединенных Наций и ряд стран, включая ОАЭ, Иорданию, Россию и Соединенные Штаты, осудили этот инцидент и выразили соболезнования семьям погибших.