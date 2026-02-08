Шокирующая жизнь элит - на сайте Минюста США опубликовано 3,5 млн страниц по делу Эпштейна

Вообще бытует мнение, что это обострение было лишь ширмой, чтобы отвлечь внимание от другой информационной бомбы. В открытом доступе оказались миллионы страниц, связанных с одной из самых темных и закрытых историй последних десятилетий - делом Эпштейна. Они пролили свет на то, где находится "настоящий" оплот демократии - он расположился в Карибском море. Что вытворяли там далеко не последние люди Америки и не только, порой с трудом поддается описанию.

Материалы содержат упоминания людей, чьи имена обычно звучат только в контексте власти, денег и влияния. Тотальная деградация: элитарии попались на подростках и даже детях. Теперь главный вопрос - выдержит ли мир правду, которая начала выходить наружу. Разбор архива скандального финансиста-педофила - в нашем сюжете.

30 января. Вечер. На сайте Министерства юстиции США появляется короткая строка "Epstein Files". Без пресс-релиза. Без предупреждения. Без пафоса. Через секунду серверы начинают захлебываться от запросов. А через минуту журналисты крупнейших редакций уже бросают все, чем занимались ранее. Осознают, что "открыли ящик Пандоры. И он оказался цифровым". Три млн страниц документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Архив, который десятилетиями скрывался под грифами, судебными соглашениями, редактированием и политическими компромиссами, стал доступен.

Тодд Бланш, заместитель генерального прокурора США:

"Мы представляем более 3 млн страниц, включая более 2000 видеозаписей и 180 000 изображений. В общей сложности это означает, что министерство юстиции представило приблизительно 3,5 млн страниц в соответствии с законом. Несколько слов о видеозаписях и изображениях: 2000 видеозаписей и 180 000 изображений - это не только видео и изображения, снятые г-ном Эпштейном или кем-то из его окружения. Они включают в себя большое количество коммерческой порнографии и изображений, изъятых с устройств Эпштейна, но которые он не снимал или которые не снимал кто-то из его окружения".

Каждый раз, когда журналисты пытаются объяснить, кем был Джеффри Эпштейн, они сталкиваются с парадоксом. Учитель без диплома. Финансист без клиентов. Миллионер без бизнеса. Человек, который входил в дома президентов, миллиардеров, ученых, астрономов, филантропов и при этом не оставил ни одного прозрачного следа происхождения своего состояния. Достоверно известно только одно - он создатель подпольной секс-империи для элитного круга.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Жертвы Эпштейна пережили травму, которую большинство из нас едва ли может понять. И им приходилось переживать ее снова и снова. Они видели, как ответственность затягивалась и слишком часто отрицалась. Я хочу сказать им следующее: "Я прошу прощения".

"Фабрика сексуального насилия" промышляла не только поставками юных девушек для западных элит. Показания одной из предполагаемых жертв содержат упоминания сцен ритуального насилия. В связи с раскрытой информацией в соцсетях вспоминают инцидент с мексиканской моделью, сбежавшей с вечеринки Эпштейна в 2009-м.

"Они съели людей! Отвратительно! Они съели людей, - отчаянно кричит модель - Я ничего не знала, я имею в виду насчет убийств, но что они съели людей!"

В "списке Эпштейна" верхний этаж правящего истеблишмента. Президент Франции Макрон упоминается в материалах по делу более 200 раз. Есть информация про ужин для бывшего герцога Йоркского с русской девушкой. О том, что Дэвид Копперфилд и Клаудия Шиффер обручились на острове Эпштейна, и о том, что финансист дарил жертвам на день рождения билеты на шоу иллюзиониста.

Вместе с Биллом Гейтсом Эпштейн жаловался на болезни, которые они получили на педофильских вечеринках. В 2013-м учрежденный основателем Microsoft фонд занялся этим основательно.

"Билл Гейтс переключает свое внимание с программного обеспечения на аппаратное. Основатель Microsoft выделяет грант в размере 100 тыс. долларов тому, кто сможет создать более совершенный презерватив. Это часть его инициативы "Большие вызовы", - говорит ведущая телеканала.

Эпштейн был не одиночкой. Он был директором сети, которая работала по принципам бизнеса: логистика, рекрутинг, контроль качества. И новые документы показывают это с пугающей ясностью. Дело покойного финансиста продолжает обрастать громкими именами и новыми подробностями скандальных связей. Круги на воде пошли мощные. И теперь каждый пытается замести следы.

Билл Гейтс, предприниматель (США):

"Я не знаю, о чем он думал, пытался ли он как-то на меня напасть, но, знаете, я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним, я извиняюсь за то, что делал это".

Отдельная тема - драматичные утверждения о якобы участии Дональда Трампа в педофильских деяниях. Но, как известно, ФБР еще в конце нулевых не смогло найти этому доказательств. Тем не менее критики Белого дома не могли не воспользоваться моментом раскачать ситуацию.

Дональд Трамп, президент США:

"Думаю, пора уже переключиться на что-нибудь другое. Например, на здравоохранение. На то, что действительно важно людям".

Репортер: "Что вы скажете жертвам, которые считают, что так и не дождались правосудия".

Дональд Трамп:

"Вы ужасны. Лично вы - худший репортер из всех. Вот потому у CNN и рейтингов нет, что там работают такие, как вы. Вот вы молодая женщина, а я ни разу не видел, чтобы вы улыбались. 10 лет смотрю на вас и ни одной улыбки, ни единой. А сказать, почему вы не можете улыбнуться? Потому что знаете, что лжете".

Эпштейн однажды хвастался, что купил несовершеннолетнюю девушку у ее матери. Речь идет об уроженке либо Чехословакии, либо Югославии. Ей предложили стать массажисткой у Эпштейна, после чего она вступила с ним в интимную связь. Завербовала ее Гислейн Максвелл в конце 1990-х. Она же британская светская львица и сообщница финансиста. В конце 2021-го задержана и осуждена.

Одри Штраус, и. о. прокурора США по южному округу Нью-Йорка:

"Максвелл помогала Эпштейну эксплуатировать девочек, которым не было еще 14-ти. Максвелл помогала Эпштейну познакомиться, подружиться, ухаживать за несовершеннолетними жертвами. В некоторых случаях сама участвовала в растлении. У них была целая методика обольщения".

Пока Максвелл единственная, кто действительно отбывает реальное наказание за решеткой. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в самой охраняемой нью-йоркской тюрьме еще в 2019-м. Так звучит официальная версия. По другой - создателя подпольной секс-империи для элитного круга "замолчали". Слишком многое он знал и видел. Что касается остальных, то с учетом их влияния и количеством нулей на счетах переживать особо не о чем. Но очевидно, что после издевательств и блуда на острове для западных элит начнется этап невезения.

Тодд Бланш, заместитель генерального прокурора США:

"Мы будем расследовать все сведения, которыми располагаем. Но посещать вечеринки Эпштейна - это еще не преступление, как бы ужасно это ни звучало. И вести переписку с господином Эпштейном тоже не является преступлением".