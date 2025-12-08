3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Швеция разместит военную технику в Финляндии в рамках создания многонациональной бригады НАТО
Автор:Редакция news.by
Швеция объявила о намерении разместить свою военную технику в Финляндии. Решение связано с формированием многонациональной бригады НАТО в Лапландии. В ее состав войдут военные из Великобритании, Франции, Дании, Норвегии, Исландии и Италии.
Шведские подразделения будут базироваться в Будене, а техника при необходимости может быть переброшена на территорию Финляндии. Там же разместят штабных офицеров.
По данным Минобороны Финляндии, численность бригады составит от 500 до 800 человек, но при необходимости может быть увеличена до 5 тыс.