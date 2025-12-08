Швеция разместит военную технику в Финляндии в рамках создания многонациональной бригады НАТО

Швеция объявила о намерении разместить свою военную технику в Финляндии. Решение связано с формированием многонациональной бригады НАТО в Лапландии. В ее состав войдут военные из Великобритании, Франции, Дании, Норвегии, Исландии и Италии.

Шведские подразделения будут базироваться в Будене, а техника при необходимости может быть переброшена на территорию Финляндии. Там же разместят штабных офицеров.