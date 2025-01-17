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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - что обсуждали политики

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о телефонном разговоре между лидером КНР Си Цзиньпином и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Никаких подробностей этой беседы пока не приводится. При этом Трамп в социальных сетях написал, что он обсудил с Си Цзиньпином Tiktok, торговлю и усилия по достижению мира. Американский политик отметил, что вместе с лидером КНР "приложит все усилия, чтобы сделать мир более безопасным".

Как отмечают СМИ, это первый телефонный разговор политиков с 2021 года. Ранее в МИД Китая сообщили, что в церемонии инаугурации Трампа примет участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн. И проинформировали о готовности укреплять диалог и коммуникацию с новым правительством Соединенных Штатов.

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