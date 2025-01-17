Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - что обсуждали политики

Никаких подробностей этой беседы пока не приводится. При этом Трамп в социальных сетях написал, что он обсудил с Си Цзиньпином Tiktok, торговлю и усилия по достижению мира. Американский политик отметил, что вместе с лидером КНР "приложит все усилия, чтобы сделать мир более безопасным".