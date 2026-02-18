Сильнейший снегопад обрушился на Румынию, парализовав транспортное сообщение по всей стране. Бухарест пострадал сильнее всего: метеослужба предупредила о красном уровне, в городе уже местами выпало до полуметра снега.

Аварийные службы провели свыше 100 операций по расчистке улиц от поваленных деревьев и сорванных конструкций, повредивших около 40 автомобилей. Основные автомагистрали частично перекрыты. Непогода ударила и по авиации: международные аэропорты работают в экстремальных условиях, десятки рейсов отменены или перенаправлены. Поезда опаздывают более чем на два часа из-за обрыва контактных сетей, а в ряде уездов школы перевели на дистанционное обучение.