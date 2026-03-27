3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Ситуация на Ближнем Востоке чревата планетарным голодом
Мир на грани небывалого голода - заявляет ведущий мировой эксперт в области продовольственной безопасности Лукас Эквуаме. И причина этого заключается в ближневосточном конфликте, который нарушил экономическую связность планеты.
Дело в том, что половина продовольствия на Земле производится с использованием синтетических удобрений. В Северном полушарии планеты сейчас начинается сезон сева. При этом аграрии недополучат около 30 % удобрений, ведь Ормузский пролив блокируется для транзита грузов.
По той же причине химические предприятия недополучат 20 % сжиженного природного газа, из-за чего с целью защиты национального рынка Китай вводит ограничения на экспорт удобрений.
Все это в совокупности обещает резкое падение урожайности по итогам сельхозсезона.