Ситуация на Ближнем Востоке чревата планетарным голодом

Мир на грани небывалого голода - заявляет ведущий мировой эксперт в области продовольственной безопасности Лукас Эквуаме. И причина этого заключается в ближневосточном конфликте, который нарушил экономическую связность планеты.

Дело в том, что половина продовольствия на Земле производится с использованием синтетических удобрений. В Северном полушарии планеты сейчас начинается сезон сева. При этом аграрии недополучат около 30 % удобрений, ведь Ормузский пролив блокируется для транзита грузов.

По той же причине химические предприятия недополучат 20 % сжиженного природного газа, из-за чего с целью защиты национального рынка Китай вводит ограничения на экспорт удобрений.