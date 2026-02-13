3.72 BYN
Сийярто: Киев остановил транзит нефти в Венгрию, чтобы помочь оппозиции на парламентских выборах
Автор:Редакция news.by
Украина блокировала поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу "Дружба", чтобы создать сложности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Так прокомментировал глава МИД Венгрии сообщения о нарушении транзита сырья по нефтепроводу, идущему по украинской территории.
По словам Сийярто, Зеленский хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. И таким образом оказать помощь оппозиционной партии "Тиса", с которой ведет борьбу правящая партия.
Министр назвал такие действия Киева грубым вмешательством в избирательный процесс. Выборы в Венгрии пройдут 12 апреля, по итогам голосования будет сформировано новое правительство страны.