Сийярто: Киев остановил транзит нефти в Венгрию, чтобы помочь оппозиции на парламентских выборах

Украина блокировала поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу "Дружба", чтобы создать сложности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Так прокомментировал глава МИД Венгрии сообщения о нарушении транзита сырья по нефтепроводу, идущему по украинской территории.

По словам Сийярто, Зеленский хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. И таким образом оказать помощь оппозиционной партии "Тиса", с которой ведет борьбу правящая партия.