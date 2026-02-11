Продолжают звучать громкие заявления из Венгрии в адрес Киева. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Украина - враг Будапешта, так как пытается лишить Венгрию российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Украинцы постоянно пытаются добиться принятия в Брюсселе решений, которые наносят ущерб Венгрии, ставя под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность. Любой, кто предпринимает шаги, подрывающие безопасное функционирование и суверенитет Венгрии, - наш враг. Украина в настоящее время делает это, и мы этого не допустим".

По словам дипломата, поражает и реакция ЕС, которым движет сильный фанатизм в отношении войны и санкций. В Брюсселе приняли решение воевать с Россией, но Москва не нападала ни на одно государство - член Союза. При этом совершенно неверно утверждать, что Украина якобы воюет за Европу.