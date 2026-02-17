3.72 BYN
Сийярто: Украина заблокировала поставки российской нефти через трубопровод "Дружба"
Автор:Редакция news.by
Украина заблокировала поставки российской нефти через трубопровод "Дружба", чтобы спровоцировать энергетический кризис в Венгрии накануне парламентских выборов. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Сийярто.
По его словам, Зеленский принял политическое решение не возобновлять транзит, несмотря на то что трубопровод технически готов к работе. Глава ведомства подчеркнул, что цель - создать трудности для нынешнего правительства Виктора Орбана, которое отказывается финансировать Украину и блокирует ее вступление в ЕС.