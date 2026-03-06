Скандал в Литве: премьер-министр везет мужа и детей в Италию за госсчет

В Литве разгорается скандал, который будет стоить премьер-министру страны как минимум репутации, а, возможно, и должности.

Инга Ругинене 6 марта отправляется в Италию с визитом. Однако внезапно выяснилось, что в состав делегации включены ее муж и дети: их поездка также будет оплачена из бюджета.

Канцелярия главы правительства утверждает, что близкие премьера были приглашены итальянской стороной. Однако новость о поездке семейства вызвала у литовцев бурю недовольства: они искренне не понимают, почему родные чиновников летают на экскурсии за счет налогоплательщиков?