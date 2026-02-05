3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Скандал вокруг дела Эпштейна грозит Стармеру отставкой
В Британии очередной скандал с очередным премьером. Стармер попал в настоящую осаду из-за экс-посла в США и влиятельного лейбориста Питера Мандельсона.
Против последнего возбуждено уголовное дело из-за связей с Эпштейном. Британец фигурирует в файлах по скандальному делу. На фото - он без штанов с девушкой. Мандельсон уже покинул Палату лордов и перестал быть парламентарием. А Стармер вынужден извиниться. Дело грозит Стармеру отставкой. В парламенте ему устроили настоящий допрос, во время которого у премьера затряслась даже рука.
И что любопытно, ранее Стармер призвал экс-принца Эндрю, тоже уличенного в порочащих связях на острове Эпштейна, дать показания в США. У Букингемского дворца активисты развернули огромный транспарант "Карл, что ты скрываешь?", требуя опубликовать все сведения о связях королевской семьи с американским финансистом. Высказываются подозрения, что с Эпштейном встречались и другие члены британской королевской семьи.