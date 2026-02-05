Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Скандал вокруг дела Эпштейна грозит Стармеру отставкой

В Британии очередной скандал с очередным премьером. Стармер попал в настоящую осаду из-за экс-посла в США и влиятельного лейбориста Питера Мандельсона.

Против последнего возбуждено уголовное дело из-за связей с Эпштейном. Британец фигурирует в файлах по скандальному делу. На фото - он без штанов с девушкой. Мандельсон уже покинул Палату лордов и перестал быть парламентарием. А Стармер вынужден извиниться. Дело грозит Стармеру отставкой. В парламенте ему устроили настоящий допрос, во время которого у премьера затряслась даже рука.

И что любопытно, ранее Стармер призвал экс-принца Эндрю, тоже уличенного в порочащих связях на острове Эпштейна, дать показания в США. У Букингемского дворца активисты развернули огромный транспарант "Карл, что ты скрываешь?", требуя опубликовать все сведения о связях королевской семьи с американским финансистом. Высказываются подозрения, что с Эпштейном встречались и другие члены британской королевской семьи.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Кир Стармердело ЭпштейнаскандалВеликобритания