Скандал вокруг дела Эпштейна грозит Стармеру отставкой

В Британии очередной скандал с очередным премьером. Стармер попал в настоящую осаду из-за экс-посла в США и влиятельного лейбориста Питера Мандельсона.

Против последнего возбуждено уголовное дело из-за связей с Эпштейном. Британец фигурирует в файлах по скандальному делу. На фото - он без штанов с девушкой. Мандельсон уже покинул Палату лордов и перестал быть парламентарием. А Стармер вынужден извиниться. Дело грозит Стармеру отставкой. В парламенте ему устроили настоящий допрос, во время которого у премьера затряслась даже рука.