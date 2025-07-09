Скончался мальчик, раненный при атаке пляжа беспилотниками ВСУ в Курске

Скончался 5-летний мальчик, который пострадал 8 июля во время ударов ВСУ беспилотниками. Он закрыл собой собственную мать на пляже в Курске. О случившемся проинформировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Хинштейн, ребенок умер во время транспортировки в столицу, несмотря на усилия врачей. У мальчика было более 30 % ожогов тела, что является критическим для ребенка такого возраста.

"К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 % ожогов тела - это крайне и крайне много для маленького человека", - написал он в телеграм-канале.

Хинштейн выразил соболезнования семье ребенка. Власти окажут родным всю необходимую помощь и поддержку.

"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути. Верю, что это зло не останется безнаказанным!" - добавил врио губернатора.