Скромность, нейтралитет, семья: как общие ценности объединили Беларусь и далекий Оман
В ходе рабочего визита Президента Беларуси в Султанат Оман внимание всех привлекла особая глубина диалога и схожесть подходов двух, казалось бы, далеких стран. Журналист Юлия Алферова, недавно вернувшаяся из командировки в Маскат, рассказала, что кроется в природе этого взаимного интереса двух стран.
Первое, что отмечают белорусские гости, - это кардинальное отличие Омана от привычного образа арабского мира. Если ОАЭ ассоциируются с небоскребами и роскошью, то Оман предстает страной спокойствия, сдержанности и философского взгляда на жизнь.
"Там живут скромно. Это диктует ислам и мусульманский шариат, прописанный на уровне конституции. Султан там не только глава государства, но и духовный наставник", - отметила журналист.
Эта скромность проявляется во всем: от традиционной одежды, закрывающей руки и ноги, до архитектуры. В Омане не строят зданий выше шести этажей, а деревни до сих пор возводят из камня и глины, сохраняя уникальный облик, не менявшийся веками.
При этом страна демонстрирует впечатляющую динамику развития: если 50 лет назад здесь было всего 10 км асфальтированных дорог, то сегодня Оман - одно из богатейших и быстро развивающихся государств региона. Главное впечатление, которое остается у гостей, - это пронизывающая все тишина и умиротворение.
Возникает вопрос: что может связывать славянскую Беларусь и арабский Оман, разделенные 6 тыс. км? Оказывается, общего у двух стран больше, чем можно предположить.
"У нас столько много общего, что, возможно, даже с нашими ближайшими соседями у нас не столько общего, сколько с оманским народом", - поделилась наблюдениями Юлия Алферова.
Первое и главное сходство - приверженность традиционным ценностям. В Омане, как и в Беларуси, огромное значение придают семье, уважению к старшим и любви к родине. Пятница здесь - семейный день, который принято проводить вместе за традиционной трапезой.
Второй ключевой "столп" - миролюбивая внешняя политика. Несмотря на нахождение в неспокойном регионе, Оман никогда не участвовал в военных конфликтах арабского мира, строго придерживаясь политики нейтралитета и выступая за диалог.
"Они всегда держат нейтралитет и очень сильно "топят" именно за мирную позицию. Нам это близко", - подчеркнула журналист.
Наконец, основой для доверия стал белорусский подход к международным отношениям. В Омане ценят принцип равноправного диалога, который всегда предлагает Беларусь, а также обязательность белорусской стороны в выполнении договоренностей.
Стратегическое партнерство, закрепленное недавним визитом на высшем уровне, начинает наполняться конкретными проектами.
- Продовольственная безопасность. Несмотря на богатство, Оман сильно зависит от импорта продуктов. Белорусская молочная и мясная продукция, обладающая конкурентными ценами и качеством, может занять существенную долю на местном рынке.
- Промышленная кооперация. Ведутся активные переговоры о создании совместных сборочных предприятий, в частности, с участием холдинга "Амкодор" и МАЗ. Это открывает доступ к реэкспорту белорусской техники через выгодное географическое положение Омана на рынки Африки и Дальнего Востока.
- Туризм. В рамках договоренностей лидеров двух стран для Беларуси будет выделена земля под развитие собственного туристического кластера. Это позволит белорусам отдыхать на берегу Индийского океана, сделав Оман новым направлением для путешествий.
Партнерство Беларуси и Омана строится не на конъюнктуре, а на прочном фундаменте общих ценностей мира, семьи, суверенитета и взаимного уважения. Обе страны демонстрируют схожую философию развития, что превращает географическую удаленность в преимущество для построения долгосрочного и взаимовыгодного альянса.