Скромность, нейтралитет, семья: как общие ценности объединили Беларусь и далекий Оман

В ходе рабочего визита Президента Беларуси в Султанат Оман внимание всех привлекла особая глубина диалога и схожесть подходов двух, казалось бы, далеких стран. Журналист Юлия Алферова, недавно вернувшаяся из командировки в Маскат, рассказала, что кроется в природе этого взаимного интереса двух стран.

Первое, что отмечают белорусские гости, - это кардинальное отличие Омана от привычного образа арабского мира. Если ОАЭ ассоциируются с небоскребами и роскошью, то Оман предстает страной спокойствия, сдержанности и философского взгляда на жизнь.

"Там живут скромно. Это диктует ислам и мусульманский шариат, прописанный на уровне конституции. Султан там не только глава государства, но и духовный наставник", - отметила журналист.

Эта скромность проявляется во всем: от традиционной одежды, закрывающей руки и ноги, до архитектуры. В Омане не строят зданий выше шести этажей, а деревни до сих пор возводят из камня и глины, сохраняя уникальный облик, не менявшийся веками.

При этом страна демонстрирует впечатляющую динамику развития: если 50 лет назад здесь было всего 10 км асфальтированных дорог, то сегодня Оман - одно из богатейших и быстро развивающихся государств региона. Главное впечатление, которое остается у гостей, - это пронизывающая все тишина и умиротворение.

Возникает вопрос: что может связывать славянскую Беларусь и арабский Оман, разделенные 6 тыс. км? Оказывается, общего у двух стран больше, чем можно предположить.

"У нас столько много общего, что, возможно, даже с нашими ближайшими соседями у нас не столько общего, сколько с оманским народом", - поделилась наблюдениями Юлия Алферова.

Первое и главное сходство - приверженность традиционным ценностям. В Омане, как и в Беларуси, огромное значение придают семье, уважению к старшим и любви к родине. Пятница здесь - семейный день, который принято проводить вместе за традиционной трапезой.

Второй ключевой "столп" - миролюбивая внешняя политика. Несмотря на нахождение в неспокойном регионе, Оман никогда не участвовал в военных конфликтах арабского мира, строго придерживаясь политики нейтралитета и выступая за диалог.

"Они всегда держат нейтралитет и очень сильно "топят" именно за мирную позицию. Нам это близко", - подчеркнула журналист.

Наконец, основой для доверия стал белорусский подход к международным отношениям. В Омане ценят принцип равноправного диалога, который всегда предлагает Беларусь, а также обязательность белорусской стороны в выполнении договоренностей.

Стратегическое партнерство, закрепленное недавним визитом на высшем уровне, начинает наполняться конкретными проектами.

Продовольственная безопасность. Несмотря на богатство, Оман сильно зависит от импорта продуктов. Белорусская молочная и мясная продукция, обладающая конкурентными ценами и качеством, может занять существенную долю на местном рынке. Промышленная кооперация. Ведутся активные переговоры о создании совместных сборочных предприятий, в частности, с участием холдинга "Амкодор" и МАЗ. Это открывает доступ к реэкспорту белорусской техники через выгодное географическое положение Омана на рынки Африки и Дальнего Востока. Туризм. В рамках договоренностей лидеров двух стран для Беларуси будет выделена земля под развитие собственного туристического кластера. Это позволит белорусам отдыхать на берегу Индийского океана, сделав Оман новым направлением для путешествий.